Трамп за рік утратив $300 мільйонів – Bloomberg

Статки президента США Дональда Трампа за минулий рік зменшилися майже на 300 мільйонів доларів, що є найбільшим падінням з 2015 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.

За даними агентства, наразі статки глави Білого дому оцінюються в 2,7 млрд дол. Загальна вартість активів Трампа з моменту його обрання на посаду глави держави впала на 10%, адже на початку каденції його статки становили 3 млрд дол.

Серед причин експерти називають падіння цін на нерухомість, якою володіє компанія Trump Organization, та економічні наслідки пандемії коронавірусу.

У Білому домі відмовилися коментувати цю інформацію.

Сам Трамп, коли тільки став президентом, заявляв, що вартість його активів перевищує 10 млрд дол.

Фото: The White House