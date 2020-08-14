Китайські митники виявили коронавірус в імпортній курятині

На митниці китайського міста Шеньчжень заявили, що виявили коронавірус в імпортованих із Бразилії заморожених курячих крильцях.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

COVID-19 виявили під час митної перевірки партії м’яса на кордоні. Одразу були проведені тести у людей, які контактували з вантажем, проте вони виявилися негативними.

Як зазначається, усі товари цього виробника вилучили зі складу, хоча аналіз також показав відсутність коронавірусу.

Зараз у регіоні розшукують товари цього виробника, які вже надійшли у продаж.

Раніше повідомлялося, що у китайському місті Янтай знайшли коронавірус на упаковках заморожених морепродуктів. А митниця у Даляні заявила, що виявила його в партії заморожених креветок з Еквадору, через що Китай повністю скасував імпорт цього товару від трьох тамтешніх виробників.

Фото: Сіньхуа