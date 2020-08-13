Глава МОЗ Німеччини скептично ставиться до російської вакцини від коронавірусу

Міністр охорони здоров’я ФРН Єнс Шпан висловив скепсис щодо російської вакцини проти COVID-19, оскільки непрозорість російських розробників і чиновників не дає можливості судити про надійність цього препарату.

Як передає Укрінформ, про це міністр заявив в інтерв’ю Німецькому радіо.

«Я дуже скептично ставлюсь до того, що відбувається (у цьому питанні) в Росії. Я був би радий, якби у нас була хороша перша вакцина, але виходячи з того, що ми знаємо, і це є основною проблемою, наші російські колеги дають нам дуже мало інформації, а тут (в Європі) вона не була адекватно перевірена», - сказав Шпан.

Відомо лише, додав він, що не було проведено досліджень третьої фази, тобто широких клінічних випробувань з тисячами досліджуваних. Тому такий підхід може бути небезпечним, якщо починати занадто рано вакцинувати мільйони, якщо не мільярди людей, адже якщо щось піде не так, це може бути смертельним для тих, хто отримає щеплення. Для того, щоб мати впевненість у такій вакцині, дуже важливо ретельно провести дослідження навіть в умовах пандемії, зробити відповідні тести і, перш за все, оприлюднити їх, підкреслив Шпан.

Німецький міністр зауважив, що «йдеться не про те, щоб бути першим будь що, а про те, щоб мати ефективну, перевірену і тому безпечну вакцину».

У самій Німеччині результатів випробування вакцини очікують до кінця року, масове виробництво - у середині наступного.

Як повідомлялося, 11 серпня президент РФ Володимир Путін оголосив, що в Росії зареєстрували першу у світі вакцину проти коронавірусу під назвою «Супутник V». При цьому клінічні випродування фази 3 почалися лише 12 серпня. Випускати вакцину росіяни мають намір уже з вересня, а застосовувати - з жовтня. Вони також заявили, що понад 20 країн зацікавилися цим продуктом.

У Німеччині кажуть, що перемовин з РФ з цього приводу не ведуть.

Наразі в світі розробляється понад 150 вакцин проти коронавірусу, з них 23 вже випробуються на людях. Перша фаза випробування охоплює до 100 волонтерів, друга – до 1 тисячі, третя – кілька тисяч.

Станом на 13 серпня у світі зафіксовано майже 21 мільйон випадків інфікування новим коронавірусом, близько 750 тисяч людей померли в зв’язку з ним.