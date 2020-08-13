Будапешт виступає за продовження діалогу між ЄС та Білоруссю - Сіярто

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що Будапешт виступає за продовження діалогу між ЄС та Білоруссю та проти погіршення відносин із цією країною.

Як передає Укрінформ, про це міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто написав у Facebook.

«Європейську політичну й громадську думку зараз найбільше цікавлять білоруські зрушення. Вчора у нас була тривала консультація з моїм латвійським колегою Едгаром Ринкевичем. Ми зацікавлені у рішеннях, які не унеможливлять будівництво відносин між ЄС і Білоруссю у майбутньому та не зупинять програму Східного партнерства. Угорщина хоче, щоб Європейський Союз продовжував діалог з Білоруссю та уникав погіршення відносин», - написав Сіярто.

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Після четвертої доби протестів білорусів проти попередніх результатів виборів президента МВС країни заявило про ще 700 затриманих. Тож загальна кількість затриманих уже наблизилася до 7 тис. Серед них є громадяни Польщі та України.

ЄС та США піддали різкій критиці жорсткі дії білоруських силовиків щодо протестувальників