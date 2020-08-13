Будапешт виступає за продовження діалогу між ЄС та Білоруссю - Сіярто
Як передає Укрінформ, про це міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто написав у Facebook.
«Європейську політичну й громадську думку зараз найбільше цікавлять білоруські зрушення. Вчора у нас була тривала консультація з моїм латвійським колегою Едгаром Ринкевичем. Ми зацікавлені у рішеннях, які не унеможливлять будівництво відносин між ЄС і Білоруссю у майбутньому та не зупинять програму Східного партнерства. Угорщина хоче, щоб Європейський Союз продовжував діалог з Білоруссю та уникав погіршення відносин», - написав Сіярто.
Після четвертої доби протестів білорусів проти попередніх результатів виборів президента МВС країни заявило про ще 700 затриманих. Тож загальна кількість затриманих уже наблизилася до 7 тис. Серед них є громадяни Польщі та України.
ЄС та США піддали різкій критиці жорсткі дії білоруських силовиків щодо протестувальників