Від Лукашенка пішов перший чиновник - ЗМІ оприлюднили документ
Як передає Укрінформ, документ опубліковано в телеграм-каналі NEXTA.
"Прошу звільнити мене за угодою сторін з 14 серпня 2020 року", - йдеться в його заяві.
Йдеться про заступника керівника управління законодавства в правоохоронній та військовій сферах головного державно-правового управління Адміністрації президента Білорусі Проскаловича Артема Євгенійовича.
"Більше не вважаю за можливе бути юристом на державній службі", - написав Проскалович.
Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, у опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів.
У ніч на понеділок, 10 серпня, в містах Білорусі почалися акції протесту проти фальсифікації виборів. Силовики жорстоко розганяють протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарень потрапили щонайменше 250 осіб.
До страйку в Білорусі підключаються також великі підприємства.