Від Лукашенка пішов перший чиновник - ЗМІ оприлюднили документ

Заступник керівника одного з управлінь Адміністрації президента Білорусі Олександра Лукашенка Артем Проскалович написав заяву про відставку на тлі протестів у країні.

Як передає Укрінформ, документ опубліковано в телеграм-каналі NEXTA.

"Прошу звільнити мене за угодою сторін з 14 серпня 2020 року", - йдеться в його заяві.

Йдеться про заступника керівника управління законодавства в правоохоронній та військовій сферах головного державно-правового управління Адміністрації президента Білорусі Проскаловича Артема Євгенійовича.

"Більше не вважаю за можливе бути юристом на державній службі", - написав Проскалович.

Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, у опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів.

У ніч на понеділок, 10 серпня, в містах Білорусі почалися акції протесту проти фальсифікації виборів. Силовики жорстоко розганяють протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарень потрапили щонайменше 250 осіб.

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До страйку в Білорусі підключаються також великі підприємства.