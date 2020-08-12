В Іспанії з липня погіршується епідситуація: хворих у лікарнях побільшало уп’ятеро

З початку липня кількість пацієнтів стаціонарного лікування від хвороби COVID-19 у медичних закладах Іспанії збільшилася уп'ятеро.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє RTVE.

Зазначається, що епідеміологічна ситуація в Іспанії постійно погіршується з липня, зростання нових випадків захворювання призвело до більшої кількості пацієнтів у лікарнях.

У найскладнішому становищі перебуває автономне співтовариство Арагон, де на 100 тисяч населення фіксується 270 випадків зараження - це найвищий показник в країні. Водночас в інших частинах Іспанії цей показник дорівнює приблизно 51 випадок на кожні 100 тисяч.

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Тенденція до підвищення показників заражень також спостерігається у Каталонії, Мадриді та Країні Басків, однак місцева влада цих автономних співтовариств повідомляє, що вона здатна тримати поширення хвороби під контролем.

У світі станом на середину дня 12 серпня кількість хворих на коронавірус COVID-19 становить 20 556 779 осіб. При цьому 13 469 422 сіб одужали, 746 693 пацієнтів померли.

Фото: @ picture-alliance/AA/B.Akbulut