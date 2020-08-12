У Румунії “антирекорд” - за добу виявили 1415 хворих на COVID-19

У Румунії зафіксували за минулу добу 1 415 нових випадків захворювання на коронавірус (COVID-19), що є рекордом для країни з початку пандемії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Romania-Insider.

Загалом у країні вже виявлено 65 177 випадків коронавірусу. З них 38 074 людей вже вилікувалися, а 2 807 померли.

Всього в країні вже проведено понад 1,42 млн тестів, з них 22 607 - за минулу добу.

За прогнозами епідеміологів, за місяць у Румунії кількість щоденних нових випадків може сягнути за 2 800 нових випадків щодоби, якщо поточна тенденція збережеться.

У світі станом на середину дня 12 серпня кількість хворих на COVID-19 становить 20 556 779 осіб. При цьому 13 469 422 осіб одужали, 746 693 - померли.

Фото: OCTAV GANEA/INQUAM PHOTO