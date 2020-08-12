Вірменія уп'яте продовжила режим надзвичайного стану через COVID-19

Уряд Вірменії на позачерговому засіданні в середу прийняв рішення знову продовжити режим надзвичайного стану через коронавірус (COVID-19).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агентство Новини-Вірменія.

Як зазначив під час засідання міністр юстиції Рустам Бадасян, режим НС продовжено на місяць - до 17:00 11-го вересня 2020 року.

Як обгрунтування до продовження режиму надзвичайного стану в країні у рішенні вказується, що встановлений режим НС як і раніше залишається ефективним з точки зору скорочення кількості зараження коронавірусом.

Наголошується, що режим надзвичайного стану з метою припинення розповсюдження коронавурусу був оголошений у Вірменії з 16-го березня 2020 року, а потім чотири рази продовжувався на місяць.

У Вірменії вже зафіксовано 40 794 підтверджені випадки коронавірусу. Від COVID-19 померло 806 осіб, вилікувалися 33 492 пацієнти.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 12 серпня кількість інфікованих коронавірусною хворобою COVID-19 сягнула 20 525 152 осіб. З них 13 445 997 осіб вже одужали, 745 960 пацієнтів померли.