У Мінську чоловік на знак протесту блокував потяг метро

У метро столиці Білорусі чоловік на знак протесту проти репресивних дій влади встав на рейки перед потягом, тримаючи плакат із закликом "Припиніть вбивати та калічити людей".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Як зазначається, акція тривала п'ять хвилин, протягом цього часу лінія метро зупинилася.

Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, в опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів. Вона не визнає ці результати та подала скаргу до ЦВК Білорусі.

У ніч проти понеділка, 10 серпня, білоруські силовики затримали близько 3 тисяч людей під час акцій протесту, що виникли після голосування на виборах президента.

У ніч проти вівторка протести у Мінську продовжилися, силовики знову розігнали протестувальників та зачистили район метро "Пушкінська".

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Тим часом Тихановська залишила Білорусь й наразі перебуває у Литві.

Фото: svaboda.org