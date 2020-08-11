Світове українство стурбоване насильством проти мітингувальників у Білорусі

Світова українська громада занепокоєна через застосування силовиками насильства супроти мирних протестувальників у Білорусі.

Про це заявив президент Світового конгресу українців Павло Ґрод, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми глибоко занепокоєні повідомленнями про фальсифікації виборів, утиски громадянського суспільства та незалежних журналістів, репресії та насильство щодо мирних протестувальників", - сказав Ґрод.

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Він також закликав міжнародну спільноту "підтримати білоруський народ, який чітко висловив своє прагнення змін, так само, як і народ України під час Революції Гідності 2014 року".

Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори.

За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, в опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів. Вона не визнає ці цифри та заявила про готовність до довгострокових протестів по всій Білорусі.

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У ніч на понеділок білоруські силовики затримали близько 3 тисяч людей під час акцій протесту, що виникли після голосування на виборах президента.

Фото: TUT.BY