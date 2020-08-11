Стрілянина під час брифінгу Трампа: поранили співробітника секретної служби

Секретна служба США повідомила, що внаслідок стрілянини біля Білого дому був поранений її співробітник. Його доправили до шпиталю.

Як передає Укрінформ, про це повідомила у Твіттері Секретна служба (USSS).

"Слідство щодо поранення офіцера USSS під час стрілянини триває. Офіцера USSS доставили до місцевої лікарні. За час інциденту периметр Білого дому не був порушений, нікому з осіб, котрі охороняються, не загрожувала небезпека", - йдеться у дописі Секретної служби США.

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Як повідомляє американський веб-портал Today.com, під час пресконференції у Білому домі у понеділок президента Трампа попросили терміново залишити захід співробітники секретної служби. Коли поновилася пресконференція, президент пояснив, що поруч з Білим домом сталася стрілянина.

Фото: G.N.S