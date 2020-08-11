У Чикаго затримали більш як сотню людей за мародерство

В американському місті Чикаго правоохоронці затримали понад 100 людей за мародерство.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CBS News.

За словами представника поліції Девіда Брауна, у місті в результаті неспокійної ночі, що супроводжувалася грабежами та заворушеннями, постраждали 13 правоохоронців. Він додав, що такі кримінальні дії були спричинені інцидентом попереднього дня, коли поліцейські поранили чоловіка, який, за даними правоохоронців, перший відкрив вогонь.

Браун повідомив, що у центрі міста буде посилено охорону на невизначений час.

Найближчими днями прокуратура висуне зловмисникам офіційні обвинувачення, серед яких за статтею "мародерство".

Зазначається, що місцевий бізнес вже заявив про завдані збитки на суму 66 мільйонів доларів від початку протестів проти расизму після вбивства афроамериканця Джорджа Флойда.

Як повідомлялося, акції протесту проти расизму і поліцейського насильства у США спалахнули після вбивства 25 травня 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда. До мережі потрапило відео, як під час затримання офіцер поліції перетискає шию підозрюваного коліном, а той намагається сказати, що не може дихати. Незабаром Флойд помер у лікарні.