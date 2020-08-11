У Чикаго затримали більш як сотню людей за мародерство
Як передає Укрінформ, про це повідомляє CBS News.
За словами представника поліції Девіда Брауна, у місті в результаті неспокійної ночі, що супроводжувалася грабежами та заворушеннями, постраждали 13 правоохоронців. Він додав, що такі кримінальні дії були спричинені інцидентом попереднього дня, коли поліцейські поранили чоловіка, який, за даними правоохоронців, перший відкрив вогонь.
Браун повідомив, що у центрі міста буде посилено охорону на невизначений час.
Найближчими днями прокуратура висуне зловмисникам офіційні обвинувачення, серед яких за статтею "мародерство".
Зазначається, що місцевий бізнес вже заявив про завдані збитки на суму 66 мільйонів доларів від початку протестів проти расизму після вбивства афроамериканця Джорджа Флойда.
The Gold Coast is being looted right now. What the hell is going on @chicagosmayor ? 3:11am. WTF! pic.twitter.com/SF0x4q6LIb— Patrick Mannelly (@PatrickMannelly) August 10, 2020
THEY ARE LOOTING PORTILLO'S @portilloshotdog AND WALGREENS. I CALLED 911, BUT NO POLICE AT ALL! Hundreds of looters @Chicago_Police #ChicagoScanner #chicagoriots #looting #chicago @CWBChicago @Chicago_Scanner pic.twitter.com/bRXKVEfTRj— Frank Calabrese 'Wear a Mask' 😷 (@FrankCalabrese) August 10, 2020
Як повідомлялося, акції протесту проти расизму і поліцейського насильства у США спалахнули після вбивства 25 травня 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда. До мережі потрапило відео, як під час затримання офіцер поліції перетискає шию підозрюваного коліном, а той намагається сказати, що не може дихати. Незабаром Флойд помер у лікарні.