Маас зустрінеться з Лавровим, говоритимуть і про Україну

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас відбув уранці 11 серпня з одноденним візитом до Росії, під час якого відвідає Москву та Санкт-Петербург. Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

У Москві глава німецького МЗС проведе робочу зустріч з російським колегою Сергієм Лавровим, у ході якої обговорить ситуацію на сході України, в Лівії та Сирії, питання контролю над озброєннями, роль Росії по яких є важливою або навіть ключовою.

«Ми хочемо, щоб Росія розуміла свою відповідальність», - заявив Маас перед відльотом.

Він також планує порушити проблемні питання в двосторонніх відносинах, які переживають наразі складний етап, до яких належить, зокрема, вбивство громадянином Росії колишнього чеченського командира в берлінському Тіргартені рік тому. Глава німецького МЗС упевнений, що там, де «є необхідність у роз'ясненнях, найкраще говорити відверто», а «німецько-російські відносини занадто важливі, щоб залишати їх розвиватися самих по собі».

Також Маас відвідає Санкт-Петербург, де віддасть шану пам’яті загиблих та жертв німецької блокади Ленінграда під час Другої світової війни.

У січні 2019 року обидва міністри домовилися про гуманітарний жест уряду Німеччини щодо жертв блокади, які були ще живі, і зараз розпочалося впровадження проєкту за підтримки лікарні ветеранів.

Того ж дня ввечері німецький дипломат повернеться до Берліна.

Це перший візит Маас до Росії після початку пандемії, яка, за його словами, ускладнює контакт з Москвою.