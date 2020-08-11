Аргентина може незабаром повернутися до суворого карантину

Влада Аргентини не відкидає можливості посилення карантину вже цього місяця, якщо у державі спостерігатиметься негативний вектор перебігу пандемії.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на слова глави Кабінету міністрів Аргентини Сантьяго Кафієро пише Сіньхуа.

“Якщо нам доведеться повернутися назад (до ширших заходів - ред.) або бути суворішим, ми зробимо це. Буду відвертим: ми й надалі перейматимемося життям аргентинців”, - сказав Кафієро.

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Він додав, що уряд ухвалюватиме остаточне рішення на основі актуальних статистичних даних.

“Ми маємо завершити збір інформації за понеділок, вівторок й середу, аби зрозуміти, де нині перебуваємо. Пандемія поставила світ на коліна, вона не була винайдена в Аргентині”, - зазначив урядовець.

За його словами, влада звертатиме увагу “не лише на кількість активних випадків інфікування, але й на завантаженість реанімацій, рівень напруження у системі охорони здоров’я, те, якою ми вбачаємо роботу усіх медичних команд”.

“Це буде хороший загальний огляд і на основі усіх цих змінних, ми ухвалимо єдиний діагноз”, - зауважив Кафієро.

Нагадаємо: перший випадок інфікування COVID-19 в Аргентині було виявлено 3 березня й з того часу в країні загалом підтвердили новий коронавірус у 246 499 людей, недуга забрала 4634 життя.

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