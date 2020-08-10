Штаб Тихановської повідомляє, що Світлана вийшла на зв'язок, з нею все добре

Штаб кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської повідомляє, що вона вийшла на зв'язок і з нею все добре.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на BBC.

Телефон Тихановської доступний, але журналістам поки не вдалося з нею зв'язатися. Видання зазначає, що раніше Тіхановском завжди відповідала на дзвінки кореспондента - хоча б короткої смскою. Зараз у відповідь тиша.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що після тригодинної бесіди з представниками влади в Центрвиборчкомі головний опонент президента Олександра Лукашенка поїхала в невідомому напрямку.

Тихановська приїхала в Центральну виборчу комісію зі своїм адвокатом, але при цьому перебувала з ним в різних кімнатах. За словами адвоката, він не знає, про що Тихановська говорила з представниками влади. Після цього вона вийшла з ЦВК, сказавши: "Я прийняла рішення", після чого поїхала в невідомому напрямку. Її прессекретар Ганна Красуліна зазначила, що не знає, яке рішення прийняла політик.

Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі пройшли президентські вибори.

За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, в опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів. Вона не визнає ці цифри та заявила про готовність до довгострокових протестів по всій Білорусі.

У ніч на понеділок білоруські силовики затримали близько 3 тисяч людей у ході акцій протесту, що виникли після голосування на виборах президента.

Фото: tut.by