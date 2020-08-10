Китай вводить санкції проти чотирьох сенаторів США

Китайська влада заявила про запровадження санкцій проти 11 громадян США, включно з 4 сенаторами та 1 конгресменом, у відповідь на аналогічні заходи, вжиті Вашингтоном у п’ятницю.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Time.

Під санкції потрапляють сенатори Марко Рубіо, Тед Круз, Том Коттон і Пет Тумі, а також конгресмен Кріс Сміт, виконавчий директор Human Rights Watch Кеннет Рот, президент Національного фонду за демократію Карл Гершман і президент Freedom House Майкл Абрамовіц.

Цю інформація офіційно підтвердив представник міністерства закордонних справ КНР Чжао Ліцзяні на брифінгу в Пекіні в понеділок.

Посадовець не уточнив, які саме заходи застосовуватимуться проти згаданих осіб.

Зазначається, що ці санкції вводяться у відповідь на аналогічні, введені американською владою проти китайської сторони цієї п'ятниці.

Як відомо, 7 серпня у США заявили, що накладають санкції на 11 китайських чиновників і їхніх союзників в Гонконзі, включаючи главу гонконгської адміністрації Керрі Лам, за їхню роль в обмеженні політичних свобод в колишній британській колонії.

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30 червня Постійний комітет Всекитайських зборів народних представників ухвалив закон про національну безпеку в Гонконгу. Відповідно до нового нормативного акту, центральна влада КНР створює в цьому особливому адміністративному районі (колишня британська колонія) спеціальні органи держбезпеки, на які не поширюватиметься юрисдикція адміністрації Гонконгу. Білий дім сприйняв ініціативу Китаю як порушення автономного статусу Гонконгу і вирішив відповісти санкціями.