Китай вводить санкції проти чотирьох сенаторів США
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Time.
Під санкції потрапляють сенатори Марко Рубіо, Тед Круз, Том Коттон і Пет Тумі, а також конгресмен Кріс Сміт, виконавчий директор Human Rights Watch Кеннет Рот, президент Національного фонду за демократію Карл Гершман і президент Freedom House Майкл Абрамовіц.
Цю інформація офіційно підтвердив представник міністерства закордонних справ КНР Чжао Ліцзяні на брифінгу в Пекіні в понеділок.
Посадовець не уточнив, які саме заходи застосовуватимуться проти згаданих осіб.
Зазначається, що ці санкції вводяться у відповідь на аналогічні, введені американською владою проти китайської сторони цієї п'ятниці.
Як відомо, 7 серпня у США заявили, що накладають санкції на 11 китайських чиновників і їхніх союзників в Гонконзі, включаючи главу гонконгської адміністрації Керрі Лам, за їхню роль в обмеженні політичних свобод в колишній британській колонії.
30 червня Постійний комітет Всекитайських зборів народних представників ухвалив закон про національну безпеку в Гонконгу. Відповідно до нового нормативного акту, центральна влада КНР створює в цьому особливому адміністративному районі (колишня британська колонія) спеціальні органи держбезпеки, на які не поширюватиметься юрисдикція адміністрації Гонконгу. Білий дім сприйняв ініціативу Китаю як порушення автономного статусу Гонконгу і вирішив відповісти санкціями.