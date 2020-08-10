Німецькі соціал-демократи висуватимуть на посаду канцлера чинного міністра фінансів

Соціал-демократична партія Німеччини на майбутніх виборах до Бундестагу висуватиме на посаду канцлера нинішнього віцеканцлера - міністра фінансів Олафа Шольца.

Про таке рішення керівництва партії Шольц повідомив у твіттері, передає кореспондент Укрінформу.

«За пропозицією наших голів (партії) Саскії Ескен і Норберта Вальтер-Бор'янса президія призначила мене кандидатом на посаду канцлера», - написав політик.

Самі співголови пояснили своє рішення тим, що під час спільної роботи «розгледіли» в Олафі Шольці надійного та орієнтованого на команду партнера, який може і хоче боротися за соціал-демократичну політику для країни і поділяє їхнє бачення справедливого суспільства.

До цього обидва керівники партії були серйозними опонентами Шольца. Проте, згідно з результатами опитування громадської думки, цей політик з-поміж членів СДПН є найпопулярнішим у населення.

Соціал-демократи, які є наразі молодшими партнерами в урядовій коаліції, першими серед усіх партій визначилися зі своїм кандидатом на виборах, які мають відбутися восени 2021 року.

Фото: Imago