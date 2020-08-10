Кількість інфікованих COVID-19 у Росії перевищила 890 тисяч

У Російській Федерації за минулу добу виявили 5081 випадок інфікування коронавірусом, загальна їх кількість зросла до 890 799-ти.

Як передає Укрінформ, це випливає з інформації на сайті стопкоронавирус.рф.

Найбільшу кількість нових випадків COVID-19 було зафіксовано у Москві - 694 особи, 179 - у Свердловській області, 157 - у Петербурзі, 153 - в Московській області, 128 - в Ростовській області, 127 - у Красноярському краї, 125 - в Ставропольському краї, по 120 - у Нижньогородській, Іркутській областях, 117 - у Ханти-Мансійському АО.

За неділю від COVID-19 у країні померли 70 пацієнтів. Усього з початку епідемії - 14 973. За минулу добу одужали 3258 осіб, усього з початку поширення коронавірусу - 695 317.

За даними Росстату в червні 2020 року в РФ померли на 25 тис. громадян більше, ніж на рік раніше, тобто смертність зросла на 18,6%. При цьому офіційно коронавірус названо причиною смерті лише у 5448 осіб.

Станом на ранок 10 серпня в світі зафіксовано 20 026 161 випадок COVID-19, з яких 734 020 - з летальним результатом, 12 900 625 осіб одужали.