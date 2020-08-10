Латвія , Литва та Естонія закликали звільнити затриманих в ході виборів у Білорусі

Президент Латвії Егілс Левітс закликав владу Білорусі звільнити затриманих в ході президентських виборів.

Як передає Укрінформ, заява Президента Латвії розміщена на його офіційному сайті.

«Я закликаю ОБСЄ та інші компетентні міжнародні організації, вислухавши всі зацікавлені сторони, провести розслідування минулих виборів - хід передвиборчої боротьби, проведення виборів, встановлення результатів виборів і події після них, перевірити відповідність цих виборів стандартам вільних і демократичних виборів і дати їм свою оцінку» , - заявив Левітс.

Він також закликав владу Білорусі звільнити всіх затриманих під час цих виборів і «поважати всі права і свободи людини і громадянина, в тому числі свободу слова, преси, зібрань і об'єднань».

Президент Латвії нагадав, що Білорусь є учасницею Східного партнерства ЄС, тому «налагодження більш тісної співпраці між Європейським Союзом і Білоруссю - в наших спільних інтересах». «Це партнерство направлено на зміцнення стабільності, економічного зростання і взаємної довіри в регіоні. Воно засноване на певних принципах. Ми сподіваємося, що ці принципи будуть дотримані », - резюмував Левітс.

Співзвучну заяву зробив і МЗС Латвії. На думку латвійських дипломатів, вибори президента Республіки Білорусь пройшли не у відповідності до демократичних стандартів. МЗС Латвії закликає білоруську владу поважати права людини і свободу волевиявлення, «не допускати необґрунтованого застосування сили проти учасників протесту ... негайно звільнити затриманих учасників акцій протесту».

«Латвія висловлює жаль, що міжнародні спостерігачі з ОБСЄ та Ради Європи не мали можливості брати участь у спостереженні за виборами. Також робота засобів масової інформації щодо відображення процесу виборів була обмежена. Слід негативно оцінювати той факт, що кілька кандидатів на посаду президента були позбавлені можливості зареєструвати свою кандидатуру на вибори», - вказує латвійський МЗС, зазначаючи, що співпраця між Євросоюзом і Білоруссю можливе лише за умови дотримання основних прав і свобод демократії.

Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу закликав владу Білорусі не застосовувати силу щодо протестувальників та перейти до мирного діалогу. Про це він написав у Твіттері, повідомляє Укрінформ.

"Глибоко стурбований останніми подіями у Білорусі. Я закликаю владу Білорусі утриматися від насилля і почати мирний діалог з білоруським народом. Критично важливо, щоб Білорусь поважала свободу слова та зібрань", - наголосив він.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори.

За попередніми даними ЦВК Білорусі, за чинного президента Олександра Лукашенка, який беззмінно керує країною з 1994 року, проголосували 80,23% виборців.

У правозахисному центрі "Вясна" повідомили, що станом на ранок 10 серпня силовики затримали понад 213 учасників протестів у різних частинах Білорусі.

Центр також заявив, що одна людина загинула в результаті в'їзду спецтранспорту в натовп під час акції протесту, а в лікарнях Мінська перебувають десятки постраждалих.

Фото: Радіо Свобода