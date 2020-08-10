Жыве Беларусь: що пишуть соцмережі про ніч протестів

Соцмережі сколихнули білоруські протести – як відреагували українці?

За даними офіційних екзит-полів і попередніми підрахунками ЦВК, за Олександра Лукашенка на президентських виборах проголосували понад 80%, за Світлану Тихановську – 9,9%. Невдоволені результатами виборів білоруси вийшли на протести у дев'ятьох містах країни.

Ця ніч, за якою уважно спостерігали і українці, завершилася затриманням понад 140 осіб, більш як 50 осіб постраждали від обстрілів гумовими кулями.

"Вважаю коментарі в стилі "не так все однозначно" і "за опозицією стоїть Росія" мєрзостью", – коментує реакцію соцмереж Вахтанг Кіпіані.

"Колись під Воїнів світла Ляпіса Трубецького дихав Майдан. Сьогодні воїни світла б'ються до ранку в себе на Батьківщині", – нагадує Ярослава Гресь.

Соцмережі підтримують білорусів, захоплюються ними та виголошують слова підтримки. Багато хто робить це під гаслом "Жыве Беларусь!" і згадує український Майдан.

Українські художники створюють плакати, щоб підтримати білорусів.