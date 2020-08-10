Три події світу. Драматична Білорусь, заокеанські «привіти» та стабільність з Молдовою

Президентська кампанія в Білорусі завершилася оголошенням про черговий тріумф Олександра Лукашенка, яке спричинило масові протести у Мінську та інших містах країни.

Міністерство юстиції США розпочало активні дії проти Ігоря Коломойського, а Національний центр контррозвідки та безпеки дав оцінку «плівкам Деркача». В Україні побував міністр закордонних справ Молдови Олег Цуля.

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Ніч після завершення президентських виборів у Білорусі стала однією з найбільш драматичних в історії країни. У Мінську та низці інших міст пройшли сутички з правоохоронцями та масові протести. Каталізатором стали дані офіційного екзіт-полу, які віддають перемогу з вражаючим результатом діючому президенту. Центрвиборчком Білорусі оголосив, що явка на виборах склала понад 84 відсотки виборців, причому половина з них (це дозволено білоруським законодавством) проголосувала достроково.

Олександр Лукашенко на фінішній прямій виборчої кампанії встиг виступити з 1,5-годинним президентським посланням, провести телефонні розмови з українським та російськими колегами, обговорюючи тему затриманих «вагнерівців», дати інтерв’ю Дмитру Гордону та «Еху Москви». Світлана Тихановська особливої активності не демонструвала не лише напередодні голосування, але і з початком масових протестів. До речі, буде геть недалекоглядним відкидати можливість російських гібридних дій у середовищі протестувальників, адже Кремль напрацював значний досвід та має непогані можливості для впливу на ситуацію всередині Білорусі. Та й інтерес Путіна зрозумілий: передати Лукашенку титул «останнього диктатора Європи», знявши його з себе.

Тим часом за океаном ФБР почало активні дії проти Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, яким інкримінують відмивання викрадених з Приватбанку кількох мільярдів доларів. Цивільний позов про арешт незаконно надбаного майна – лише перший етап у багатоходівці, адже у Сполучених Штатах відмивання коштів вважають тяжким злочином. Коломойський претензії Міністерства юстиції США коментує без властивої йому публічної зухвалості, що виглядає показовим. Національний центр з питань безпеки та контррозвідки США устами Вільяма Еваніни дав зрозуміти, що «плівками Деркача» здійснюється спроба очорнити Джо Байдена, який на сьогодні є кандидатом в президенти від Демократичної партії. На цьому тлі заява Володимира Зеленського про невтручання України та її громадян до президентських перегонів у США виглядає непереконливою.

8 серпня у світі згадали про напад Росії на Грузію у 2008 році, який залишається важким невивченим уроком для багатьох. Відносини Києва та Тбілісі, які помітно охололи останнім часом, не завадили виступи зі спільною заявою представництвам наших країн у ООН. В Україні ж напередодні сумної річниці побував Олег Цуля, міністр закордонних справ Молдови – ще однієї країни, яка зазнала російської агресії. Варто відзначити, що висока політична турбулентність у Молдові (процес переформатування правлячої коаліції там ледь не спричинив вотум недовіри уряду Іона Кіку), проте рівень політичного діалогу з офіційним Києвом залишається високим. Олег Цуля не лише провів переговори з Дмитром Кулебою, але і відвідав Одесу, засвідчивши спільний інтерес у економічній співпраці, політичному діалозі та європейській інтеграції наших держав.

Перше фото: TUT.BY