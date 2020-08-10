Лукашенко лідирує на дільницях, які надали дані — глава ЦВК Білорусі

Чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко лідирує на дільницях, які надали дані.

Про це заявила 10 серпня голова ЦВК Білорусі Лідія Ярмошина в ефірі телеканалу "Білорусь 1", передає Укрінформ із посиланням на "Радіо Свобода".

За її словами, рівень явки склав 84%.

"Це ще не межа, тому що Мінськ буде уточнений, але він трохи зміниться, він буде більш як 80%", – сказала Ярмошина.

"Щодо лідерства, кілька міст і районів у багатьох регіонах повідомили. У Мінську це Ленінський район без приєднаних до нього іноземних дільниць. Вони повинні звітувати до 15:00. У Ленінському районі взяли участь понад 64% виборців. Майже 67% проголосували за Лукашенка, майже 15% – за Тихановську, а 8,5% – проти всіх на третьому місці", – заявила голова ЦВК.

Схожі дані – з результатом Лукашенка від 80% до 94% – Ярмошина оприлюднила з Брестської, Гомельської, Гродненської та Могильовської областей.

За даними державного екзит-полу, оприлюдненого державним агентством «БЕЛТА», Олександр Лукашенко переміг на виборах президента Білорусі. У повідомленні стверджується, що Лукашенко здобув 79,7% голосів. Друге місце посіла опозиційна кандидатка Світлана Тихановська (6,8%), третє – Анна Канопацька (2,3%).

Як повідомлялося, у неділю, 9 серпня, у Білорусі відбулися президентські вибори. Кандидатами на найвищу державну посаду були п’ятеро осіб — дружина опозиційного блогера Сергія Тихановського Світлана, ексдепутат Ганна Канопацька, лідер кампанії “Говори правду” Андрій Дмитрієв, голова партії “Білоруська соціал-демократична Грамада” Сергій Черечень та чинний президент Олександр Лукашенко, який незмінно керує країною з 1994 року.

Фото: belta.by