Борис Джонсон заявив про необхідність відкрити британські школи у вересні

Голова уряду Британії Борис Джонсон заявив, що відкриття шкіл у вересні є соціальною, економічною та моральною необхідністю.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Джонсон наполягає на тому, що школи зможуть безпечно працювати, попри постійну загрозу пандемії.

Школи у Британії закрилися у березні під час загальнодержавного карантину та знову відкрилися у червні для невеликої кількості учнів.

Уряд хоче, щоб усі учні повернулися до школи на початку вересня, Джонсон назвав це "національним пріоритетом".

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"Школи стануть останніми місцями, які закриють у разі майбутніх локальних карантинів", - йдеться у повідомленні.

Коментарі Джонсона пролунали на тлі дослідження на початку цього місяця, що попереджає: Британії загрожує друга хвиля COVID-19 цієї зими, вдвічі масштабніша, ніж перша, якщо школи відкриються без покращеної системи тестування та відстеження контактів.

Джонсон попередив, що економічні витрати для батьків, які не можуть працювати через закриття шкіл, стрімко ростуть, і країна зіткнеться з великими проблемами, якщо діти не отримуватимуть освіту.

Станом на ранок 10 серпня у світі зафіксовано 20 023 500 випадків зараження COVID-19, з них 733 995 виявилися летальними, 12 897 984 осіб одужали.

Фото: АА