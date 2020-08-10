МВС Білорусі визнало, що силовики кидали гранати та застосовували спецтехніку

Після масового поширення фото закривавлених протестувальників білоруські правоохоронці визнали, що застосовували зброю: кажуть, що були змушені вдататися до таких заходів.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на "Дождь".

Протестувальників у відомстві назвали "учасників масових безладів". Тим часом офіційний сайт МВС Білорусі "впав" і не доступний, відповідно, офіційної заяви правоохоронних органів щодо подій поки немає.

Як раніше повідомлялося, силовики обстрілюють протестувальників гумовими кулями, кидають світлошумові гранати та поливають з водометів. За повідомленнями з білоруських телеграм-каналів, постраждали щонайменше 50 осіб, 10 людей у важкому стані.

Офіційної інформації від МОЗ чи поліції теж немає. Речниця МВС лаконічно зазначила, що дані будуть відомі вранці, оскільки "заходи тривають".

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Як повідомлялося, у неділю, 9 серпня, у Білорусі відбулися президентські вибори. Кандидатами на найвищу державну посаду були п’ятеро осіб — дружина опозиційного блогера Сергія Тихановського Світлана, ексдепутат Ганна Канопацька, лідер кампанії “Говори правду” Андрій Дмитрієв, голова партії “Білоруська соціал-демократична Грамада” Сергій Черечень та чинний президент Олександр Лукашенко, який незмінно керує країною з 1994 року.

Фото: ЕРА