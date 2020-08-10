Явка на виборах президента Білорусі склала понад 84% - ЦВК

Центрвиборчком Республіки Білорусь повідомив підсумкову явку на виборах — за даними на 20.00 вона склала 84,05%

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на "БелТА".

У Мінську явка склала 66,1%, в Брестській області - 91,97%, Вітебській - 82,73%, Гомельській - 89,81%, Гродненській - 88,81%, Мінській - 84,53%, Могилівській - 90,44%.

Згідно з першими офіційними даними, Олександр Лукашенко, який балотується на шостий термін, набирає понад 80% голосів. Водночас на закордонних дільницях лідирує Світлана Тихановська з результатом екзит-полів у 71%.

Нагадаємо: після закриття виборчих дільниць були оприлюднені результати національного екзит-полу, які свідчать, що на виборах президента Білорусі переміг Олександр Лукашенко, за якого проголосували 79,7% виборців. Світлана Тихановська здобула 6,8% голосів.

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Як повідомлялося, у неділю, 9 серпня, у Білорусі відбулися президентські вибори. Кандидатами на найвищу державну посаду були п’ятеро осіб — дружина опозиційного блогера Сергія Тихановського Світлана, ексдепутат Ганна Канопацька, лідер кампанії “Говори правду” Андрій Дмитрієв, голова партії “Білоруська соціал-демократична Грамада” Сергій Черечень та чинний президент Олександр Лукашенко, який незмінно керує країною з 1994 року.

Фото: belta.by