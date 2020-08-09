Нова Зеландія 100 днів фіксує лише завезені випадки COVID-19

Упродовж 100 останніх днів у Новій Зеландії не зафіксували жодного нового випадку коронавірусу в країні.

Всі нові виявлені випадки зараження фіксувалися лише в тих, хто прибував з-за кордону. Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.

За даними новозеландських медиків, сьогодні в країні налічується лише 23 активних випадки COVID-19. Всі ці випадки зараження виявили в тих, хто в'їжджав в країну з-за кордону. Інфіковані відбувають карантин.

"100 днів без передачі інфекції серед населення - важлива віха, проте всі ми розуміємо, що нам не можна дозволити собі розслаблятися. Ми пересвідчилися на прикладі інших країн, як швидко вірус може знову поширитися, навіть в тих місцях, де епідемію взяли під контроль. Нам слід бути готовими швидко приборкати будь-які нові випадки захворювання в Новій Зеландії", - зазначила представник МОЗ Ешлі Блумфілд.

З середини березня влада Нової Зеландії запровадила суворі обмеження на пересування громадян. Було закрито кордони й запроваджено загальний локдаун. Уже в червні країна оголосила себе вільною від коронавірусу. Згодом було скасовано запроваджені обмеження.

Проте кордон і далі залишався закритим, а всіх, хто його перетинає, на 14 днів поміщали в карантин.

Загалом у Новій Зеландії з населенням у 5 мільйонів людей зафіксовано трохи більше 1,2 тис. випадків COVID-19. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) визнала застосований у Новій Зеландії кризовий менеджмент взірцевим.