Уряд Британії залучить військових для стримування потоку мігрантів

Уряд Британії залучить військових для стримування потоку мігрантів

Укрінформ
Влада Великої Британії залучить військових для стримування потоку мігрантів, які прибувають до країни через Ла-Манш.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Про таке рішення Міністерство оборони Британії заявило в суботу, 8 серпня, у зв’язку зі зростанням потоку мігрантів.

Зокрема, понад 200 людей прибули на англійське узбережжя в четвер, ще близько 130 у п’ятницю, в суботу, за даними ЗМІ, прибула ще більша кількість мігрантів.

Міністерство оборони заявило, що отримало офіційний запит від Міністерства внутрішніх справ про допомогу прикордонним силам Великої Британії в операціях у Дуврській протоці.

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Як зазначається, Франція просить Велику Британію заплатити 30 мільйонів фунтів за охорону протоки Ла-Манш, і влада Великої Британії ще не прийняла рішення про те, чи варто приймати цей запит для розв'язання проблеми потоку мігрантів.

Фото: AA

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