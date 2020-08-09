Уряд Британії залучить військових для стримування потоку мігрантів

Влада Великої Британії залучить військових для стримування потоку мігрантів, які прибувають до країни через Ла-Манш.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Про таке рішення Міністерство оборони Британії заявило в суботу, 8 серпня, у зв’язку зі зростанням потоку мігрантів.

Зокрема, понад 200 людей прибули на англійське узбережжя в четвер, ще близько 130 у п’ятницю, в суботу, за даними ЗМІ, прибула ще більша кількість мігрантів.

Міністерство оборони заявило, що отримало офіційний запит від Міністерства внутрішніх справ про допомогу прикордонним силам Великої Британії в операціях у Дуврській протоці.

Як зазначається, Франція просить Велику Британію заплатити 30 мільйонів фунтів за охорону протоки Ла-Манш, і влада Великої Британії ще не прийняла рішення про те, чи варто приймати цей запит для розв'язання проблеми потоку мігрантів.

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