Кандидатка у президенти Білорусі залишила квартиру в Мінську в цілях безпеки
Як повідомляє Укрінформ, про це пише Інтерфакс-Захід з посиланням на прессекретаря кандидата Анну Красуліну.
"Після затримання двох своїх основних помічників Світлана Тихановська була змушена покинути свою квартиру і зараз вона знаходиться в Мінську в оточенні членів штабу і журналістів. Ночувати вдома Тихановська не буде, щоб не залишатися одною. Але вона не покидає Мінськ, залишається на території міста", - йдеться у повідомленні.
Красуліна також повідомила, що приблизно з 15 години суботи не виходить на зв'язок представник штабу Тихановської та її довірена особа Олег Моїсеєв, який був викликаний на бесіду в МВС.
Висока явка на достроковому голосуванні, як неодноразово вказували незалежні організації, що стежать за прозорістю і чесністю виборів, може бути одним з ознак фальсифікації. У Білорусі перед виборами звучали заклики ігнорувати дострокове голосування. ЦВК республіки опублікував спеціальну заяву, в якій назвав такі заклики незаконними.
На пост президента Білорусі вчергове балотується Олександр Лукашенко. Його основним суперником, які пройшли реєстрацію кандидатів, вважається Світлана Тихановська. Лукашенко керує країною з 1994 року.