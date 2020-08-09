Кількість хворих на COVID-19 у Чехії сягнула максимуму за останні 4 місяці

У Чехії фіксується різке зростання нових випадків інфікування, число яких сягнуло показників початку квітня.

Такими є дані Міністерства охорони здоров’я Чеської Республіки, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За останню добу зареєстровано 323 нових випадки, що є найвищим показником з 3 квітня.

Найбільшим денним приростом з початку пандемії стало 27 березня – 377 випадків.

Загалом за весь час у республіці наявність коронавірусу була підтверджена у 18 146 осіб, з яких 12 764 вилікувалися, 389 померли.

Нагадаємо: минулого понеділка Міністерство охорони здоров’я представило карту районів відповідно до епідемічної ситуації, так званий "світлофор". Згідно з нею, дев’ять районів, зокрема, столиця Прага, включені до найнижчого, зеленого, рівня небезпеки, інші перебувають у білій зоні, що означає, що там ситуація безпечна.

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Чехія фактично першою в ЄС ввела жорсткий обов’язок носити маски та закрила кордони з сусідами. Наразі масочний режим зберігається лише в окремих місцях.