ЗМІ повідомили про захоплення протестувальниками будівлі МЗС Лівану

Тисячі городян зібралися в суботу, 8 серпня, на площі в центрі Бейрута, щоб вшанувати пам'ять загиблих при вибухах в порту 4 серпня.

Про це передає Укрінформ з посиланням на Крим.Реалії.

Протестна акція в Бейруті зібрала близько п'яти тисяч осіб. Розгнівані мешканці ліванської столиці вважають, що відповідальність за вибухи і завдані місту збитки несуть політичні та релігійні угрупування.

Ліванське міністерство охорони здоров'я оголосило в суботу оновлені дані про наслідки вибуху у порту. 4 серпня загинули 158 осіб, близько 6 тисяч постраждали. Телеканал "Бі-бі-сі" показав кадри демонстрації в центрі Бейрута, супроводивши їх титрами: "Протестуючі зайняли будинок Міністерства закордонних справ, оголосивши його штабом революції".

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Ліванський Червоний Хрест повідомив, що в зіткненнях між городянами та поліцією постраждали 130 осіб, 28 з них госпіталізовані.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 4 серпня в порту Бейрута сталися потужні вибухи. За попередньою інформацією, вибухнули 2750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігалися в порту без дотримання заходів безпеки.

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В результаті руйнувань понад 300 тисяч жителів столиці Лівану залишилися без даху над головою. Губернатор Бейрута Марван Аббуд заявив, що збитки від вибуху в порту може досягти 15 мільярдів доларів.

Сьогоднішній протест став продовженням подібних масових акцій, проведених напередодні. Тоді так само дійшло до сутичок з поліцією.

Фото: АА