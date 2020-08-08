Кулеба висловив співчуття у зв'язку із загибеллю людей у авіакатастрофі в Індії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив співчуття у зв'язку з загибеллю людей унаслідок аварії літака під час посадки в міжнародному аеропорту міста Кожикоде в Індії.

Про це він написав у Twitter, передає Укрінформ.

"Глибоко засмучений з приводу трагічної аварії, що сталася під час посадки літака Air India Express рейсу IX1344 в індійському аеропорту Кожикоде — Калікут, що призвела до численних втрат. Мої щирі співчуття сім'ям і близьким жертв. Бажаю пораненим швидкого одужання", - написав глава МЗС України.

Deeply saddened by the tragic accident of Air India Express flight #IX1344 upon landing at Indian Kozhikode-Calicut Airport, which led to numerous casualties. My sincere condolences to families & close ones of the victims. I wish those injured to recover soon. @DrSJaishankar — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 8, 2020

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Як повідомлялося, 7 серпня в індійському штаті Керала пасажирський літак Air India під час посадки викотився за межі злітно-посадкової смуги та розвалився на частини. На борту перебувала 191 людина, зокрема 10 дітей.

Щонайменше 20 осіб загинули, 140 осіб травмовані.