У Польщі за добу виявили майже 850 хворих на COVID-19

За минулу добу у Польщі зареєстровано 843 нові випадки коронавірусної інфекції, померло 13 хворих на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Польське радіо.

"Померлі особи мали від 59 до 89 років. У більшості з них були супутні захворювання", - зазначається у повідомленні.

Згідно з наявною інформацією, одужали за минулу добу 362 людини, заражені вірусом SARS-CoV-2.

За повідомленням польських ЗМІ, найбільше випадків зараження підтверджено на Сілезії, Мазовії та Малопольщі. Зокрема, у Сілезькому воєводстві зареєстровано 208 випадків, в Мазовєцькому – 131, Малопольському – 124, Великопольському – 54, Поморському – 53, Підкарпатському – 44, Нижньосілезькому – 35, Лодзькому – 31, Вармінсько-Поморському – 24, Люблінському – 22, Західнопоморському – 21, Опольському – 17, Свентокшиському – 13, Підляському – 12.

Загальна кількість випадків зараження коронавірусом у Польщі сягнула 51 167-ми, померло 1800 інфікованих. Від початку епідемії одужали вже 32 403 пацієнти.

Згідно з даними Worldometer, кількість випадків COVID-19 у світі становить 19 604 744, з них 725 052 летальні, одужали 12 587 484 людини.

Фото: АА