На півночі Китаю зафіксували ще одну смерть від чуми

У місті Баян-Нур, що в автономному районі Внутрішня Монголія на Півночі Китаю, зареєстровано ще один летальний випадок в результаті захворювання на чуму.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на CNBC.

У місті через загрозу поширення чуми запроваджено підвищений рівень реагування на епідеміологічну небезпеку до кінця 2020 року.

Як повідомлялося, 6 серпня адміністрація Внутрішньої Монголії заявила про смерть жителя міста Баотоу від чуми. Щоби не допустити поширення захворювання, медики ізолювали кілька десятків місцевих жителів, які контактували з інфікованим.

Органи епідеміологічного контролю час від часу фіксують випадки захворювання на чуму в степовій зоні на Півночі Китаю, а також у сусідній Монголії. Найчастіше зараження відбувається після вживання в їжу м’яса гризунів, що часто є переносниками інфекції.

Чума - це зоонозна природно-осередкова бактеріальна інфекційна хвороба, що характеризується гарячкою, тяжкою інтоксикацією, геморагічним синдромом, серозно-геморагічним ураженням легень, лімфатичної системи з утворенням бубонів, нерідко - септичним перебігом і високою летальністю. Чума здатна до швидкого епідемічного поширення, належить до групи інфекційних хвороб з багатьма механізмами передачі.

За даними ВООЗ, щороку від 1000 до 2000 людей заражається чумою.

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