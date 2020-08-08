У Південній Кореї повені затопили поля, автодороги та залізниці, є загиблі

Через проливні дощі, що обрушилися на південну частину Республіки Корея з початку серпня, загинули вже 17 осіб і ще 10 вважаються зниклими безвісти.

Про це, як передає Укрінформ, повідомляє KBS .

За інформацією Центрального штабу по боротьбі зі стихійними лихами, надзвичайними ситуаціями і катастрофами, в це число входять жертви інциденту в районі греблі Ийімхо в провінції Канвондо, де потік води перевернув гумовий човен з рятувальниками, в якому знаходилися 5 осіб.

Згідно з наявними даними, вже близько 2,5 тисячі жителів країни змушені були залишити свої будинки через загрозу їх підтоплення і обвалення.

В даний час затоплені близько 1 900 будинків, а також близько 1100 скотарських ферм і зерносховищ. Під водою опинилися приблизно 8 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь.

Затоплено понад тисячу ділянок автомобільних шляхів і залізниць.

Сім регіонів РК оголошені спеціальними зонами лиха і отримають додаткову підтримку з бюджету центрального уряду. Однак, оскільки оцінка завданих регіонам збитків не завершена, можливе розширення цього списку.

Раніше повідомлялося про 13 загиблих і ще стількох же зниклих безвісти через повені в Південній Кореї.

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