Латвія закликає РФ виконати всі зобов'язання договору про перемир'я з Грузією

У 12-ті роковини військового вторгнення РФ у Грузію Латвія закликала російську сторону виконати всі зобов'язання договору про перемир'я від 12 серпня 2008 року, а також відкликати визнання «незалежності» Абхазії та Південної Осетії.

Про це йдеться в заяві МЗС Латвії, переданій кореспонденту Укрінформу.

«Росії необхідно виконати всі зобов'язання, які випливають з укладеного 12 серпня 2008 року за посередництва ЄС договору про перемир'я, в тому числі угоду про припинення вогню і відведення збройних формувань на позиції, де вони перебували перед початком конфлікту, і забезпечити вільний доступ гуманітарної допомоги до цих регіонів», - зазначається в заяві.

Латвія підтверджує підтримку суверенітету і територіальної цілісності Грузії в її міжнародно визнаних кордонах, засуджує окупацію регіонів цієї країни - Південної Осетії й Абхазії - та закликає Росію «відкликати визнання так званої державної незалежності абхазького і південноосетинського регіонів Грузії».

Латвія гідно оцінює зусилля Грузії для досягнення примирення з жителями Абхазії та Південної Осетії та засуджує дії Росії, спрямовані на включення цих регіонів в економічний, митний, соціальний і безпековий простір Росії.

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Також МЗС Латвії засуджує здійснюване за підтримки Росії регулярне закриття пунктів перетину кордону поблизу адміністративних розмежувальних ліній, обмеження свободи пересування і систематичне затримання жителів прикордонних районів - громадян Грузії, встановлення незаконних прикордонних знаків і огорож.

Зовнішньополітичне відомство балтійської країни вважає неприпустимим обмеження свободи пересування мешканців прикордонних районів і поширення дезінформації під прикриттям глобальної пандемії. При цьому спалах COVID-19 в Абхазії і Південній Осетії "довів, що ці регіони є особливо незахищеними перед лицем глобальних проблем, оскільки мають обмежені фінансові, медичні ресурси та обмежені ресурси об'єктивної інформації для боротьби з вірусом". Латвія закликає Росію та установи влади Абхазії і Південної Осетії утримуватися від кроків, які могли б загострити ситуацію і збільшити ризики для безпеки в регіоні.

У заяві підкреслено істотну роль Спостережної місії Європейського Союзу в Грузії (European Union Monitoring Mission in Georgia - EUMM) у зменшенні напруження між втягнутими у конфлікт сторонами, в стабілізації і нормалізації ситуації. У цій місії з моменту її створення беруть участь представники Латвії, зараз у її складі діють 8 латвійських експертів.

МЗС Латвії закликає всі втягнуті в конфлікт сторони до конструктивної участі в Женевському переговорному процесі щодо мирного врегулювання конфлікту, аби досягти рішення, яке задовольнятиме всіх сторони конфлікту.

Як відомо, в серпні 2008 року збройні сили РФ вторглися на територію Грузії під надуманим приводом. Незаконна окупація суверенних територій Грузії - Абхазії і Південної Осетії - триває дотепер.