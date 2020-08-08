COVID-19 у світі: понад 19,5 мільйона випадків, одужали – 12,5 мільйона
Укрінформ
У світі станом на ранок 8 серпня виявлено понад 19,5 мільйона випадків зараження коронавірусом.
Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.
Згідно з цими даними, кількість випадків COVID-19 у світі становить 19 549 869, з них 724 186 летальних, одужали 12 550 604 людини.
Найбільше інфікованих виявлено у США (5 095 748), Бразилії (2 967 064) та Індії (2 089 773). На четвертому місці за кількістю заражених Росія - там встановлено 877 135 випадків інфікування коронавірусом.
Як повідомлялося, в Україні станом на 8 серпня лабораторно підтверджено 79 750 випадків COVID-19, з них 1879 летальних, 43 655 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 1489 нових випадків.