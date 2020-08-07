Британський протичовновий літак вперше супроводив корабель РФ

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міноборони Великої Британії.

За даними британського відомства, у понеділок вранці літак P-8A Poseidon супроводжував російський корабель за підтримки винищувачів типу Typhoon і літака-заправника VIP Voyager.

Заступник міністра оборони Аннабель Голді заявила, що в умовах зростаючої нестабільності у світі з постійними викликами й конкуренцією є важливим, щоб збройні сили Британії володіли передовими технологіями для протидії загрозам, де б вони не виникали.

Зазначається, що оперативний дебют літака P-8A Poseidon відбувся незабаром після візиту прем'єр-міністра Бориса Джонсона до аеродрому Королівських повітряних сил Великої Британії у Кінлоссі минулого місяця.

Читайте також: Фінляндія підтвердила порушення повітряного простору винищувачами РФ

Як повідомляв Укрінформ, два кораблі Королівського флоту Великої Британії супроводжували російський військовий корабель "Віцеадмірал Кулаков", коли він проходив у протоці Ла-Манш.

Фото: Міноборони Великої Британії