Лондон побачив прогрес у перемовинах з Брюсселем щодо ЗВТ

Міністр Кабміну Великої Британії Майкл Гоув заявив, що у переговорах із Європейським Союзом щодо угоди про зону вільної торгівлі досягнуто прогресу.

Як передає Укрінформ, про це він повідомив RTE.

"Усе свідчить про те, що є прогрес із ЄС (щодо ЗВТ - ред.)", - сказав Гоув.

Він вважає, що результат цих перемовин буде успішним.

Зазначається, що перехідний період Brexit завершується вже у кінці цього року, і обидві сторони сподіваються домовитися про зону вільної торгівлі між Британією та Євросоюзом.

Раніше міністр Кабміну Британії Гоув заявив, що країна офіційно підтвердила Євросоюзу, що не продовжуватиме перехідний період після того, як країна вийшла з ЄС.

Як повідомляв Укрінформ, Велика Британія вийшла з ЄС у ніч на 1 лютого цього року. Відповідно до умов угоди про вихід, британська сторона дотримуватиметься європейського законодавства та міжнародних зобов’язань в рамках ЄС до завершення перехідного періоду, який спливає 31 грудня 2020 року.

25 лютого Рада ЄС ухвалила директиви на переговори з Великою Британією щодо майбутніх відносин після завершення перехідного періоду.

Для того, щоб вступити у новий рік після перехідного періоду із ґрунтовною правовою базою подальших відносин, ЄС і Велика Британія мають завершити переговори щодо майбутнього партнерства до кінця жовтня - початку листопада 2020 року.