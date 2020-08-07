У Росії за добу - 5 196 нових випадків коронавірусу

За минулу добу в Російській Федерації виявлено 5 196 нових випадків інфікування коронавірусом, загальна їх кількість зросла до 875 378-ми.

Як повідомляє Укрінформ, це випливає з інформації на сайті стопкоронавірус.рф.

Найбільшу кількість нових випадків COVID-19 було зафіксовано в Москві - 686 осіб, 180 - у Свердловській області, 158 - у Московській області, 157 - в Петербурзі, 143 - в Ханти-Мансійському АО.

За четвер від COVID-19 у країні померло 119 пацієнтів. Загалом з початку епідемії - 14 698. За минулу добу одужали 7 209 осіб, загалом з початку поширення коронавірусу - 682 278.

У середу стало відомо, що коронавірусом заразився очільник російської республіки Калмикія Бату Хасіков.

Тиждень тому, 31 липня, повідомлялося, що COVID-19 заразився губернатор Ямало-Ненецького АО Росії Дмитро Артюхов.

Станом на ранок 7 серпня у світі зафіксовано 19 275 538 випадків COVID-19, з яких 717 938 - з летальним результатом, 12 372 804 особи одужали.