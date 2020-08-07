Лукашенко і Путін домовилися у ситуації з "вагнерівцями" знайти винних

У телефонній розмові президентів Білорусі й РФ Олександра Лукашенка і Володимира Путіна домовилися «встановити істинні причини ситуації, що склалася, знайти винних і притягнути їх до відповідальності» в ситуації з затриманими 33 громадянами з паспортами РФ.

Про це повідомила пресслужба Президента Білорусі, передає Укрінформ.

«Однією з головних тем розмови стало затримання 33 російських громадян на території Білорусі... Президенти домовилися максимально предметно і ретельно вивчити кожен наявний факт з тим, щоб встановити істинні причини ситуації, що склалася, знайти винних і притягнути їх до відповідальності», - йдеться у повідомленні.

Своєю чергою на сайті Кремля висловлено впевненість, «що ситуація, яка виникла, буде врегульована в дусі взаєморозуміння, характерного для співробітництва двох країн».

Як повідомлялося, 29 липня білоруські правоохоронні органи затримали 33 осіб, деякі з них були представниками приватної військової компанії Вагнера.

МЗС України отримав список затриманих у Білорусі бойовиків приватної військової компанії Вагнера і передав цей документ компетентним органам для перевірки на предмет вчинення цими особами злочинів в Україні та участі у воєнних діях.

Офіс генерального прокурора України інформував компетентні органи Білорусі про наміри вимагати екстрадиції затриманих на її території учасників збройного конфлікту на Сході України.

У вівторок під час послання білоруському народу і Національним зборам президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що бойовики російської приватної військової компанії Вагнера, яких минулого тижня затримали під Мінськом, були відправлені в Білорусь спеціально, з командою «чекати».

У середу Лукашенко заявив, що готовий до співробітництва з Україною з питань затриманих бойовиків російської приватної військової компанії Вагнера. У четвер він доручив запросити до Білорусі генеральних прокурорів Росії і України для з'ясування ситуації з затриманими бойовиками російської ПВК Вагнера.