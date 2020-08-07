У Німеччині другий день поспіль - більш як тисяча інфікувань коронавірусом

У Німеччині другий день поспіль фіксується понад тисяча нових інфікувань коронавірусом, вперше з середини травня.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу на основі останніх даних Інституту Роберта Коха.

За добу кількість інфікованих зросла на 1 147 і сягнула загалом 214 214. Померли за добу 8 людей, загалом з початку пандемії - 9 183.

Середня захворюваність по ФРН за останній тиждень становить 5,8 випадків на 100 тисяч населення. При цьому в Берліні та землі Північний Рейн-Вестфалія цей показник значно перевищую середній по країні.

Спалахи, пов’язані з COVID-19, виникають епізодично в різних місцях і пов’язані з сімейними святкуваннями та релігійними заходами, а також в приміщеннях для біженців, іноді на підприємствах з найманими працівниками.

У деяких випадках влада вдається до посилення карантинних заходів. Так, зокрема, в землі Мекленбург-Передня Померанія було призупинено заняття у двох школах, які відкрилися лише минулого понеділка. В одній з них позитивний тест на COVID-19 виявився у вчителя, в іншій – у школяра. В обох проведено тестування всіх дітей та викладацького складу. Мекленбург-Передня Померанія стала першою землею, де діти повернулися за парти.

Фото: Belga