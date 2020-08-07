У Румунії - найбільший показник нових випадків COVID-19 з початку пандемії

У Румунії за минулу добу, 6 серпня, зареєстрували 1 378 нових випадків захворювання на коронавірус (COVID-19), що є найбільшим показником з початку пандемії у країні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Romania-Insider.

Попередній "антирекорд" був зафіксований 30 липня, тоді в країні було виявлено 1 356 нових випадків COVID-19.

Усього в Румунії вже зареєстровано 59 273 випадки захворювання на коронавірус, із яких 35 186 осіб одужали, а 2 616 померли.

Зазначається, що за минулі два тижні в країні тільки 3 серпня виявлено менше тисячі добових випадків COVID-19 (823).

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 7 серпня у світі зафіксовано понад 19,2 млн випадків коронавірусу COVID-19.

Фото: Ro Insider