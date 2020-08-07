У Польщі зафіксували "антирекордні" 809 випадків коронавірусу за добу

У Польщі лабораторні обстеження підтвердили зараження коронавірусом у 809 осіб, що є новим антирекордом.

Як передає Укрінформ з посиланням на Польське радіо, про це у п’ятницю повідомило міністерство здоров’я країни.

Як зазначається, це найбільше від початку епідемії число випадків, підтверджених протягом доби. У відомстві поінформували також про смерть 13 пацієнтів за добу, інфікованих COVID-19.

У четвер міністерство здоров’я повідомило про 726 нових заражень, у середу – про 640, у вівторок – про 680, а у понеділок – про 575.

Найбільше підтверджених випадків зараження коронавірусом зареєстрували у Сілезькому, Малопольському та Мазовєцькому воєводствах.

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Загалом станом на сьогодні у Польщі підтвердили 50 324 випадки зараження коронавірусом. Померли 1 787 хворих на COVID-19, а 36 041 особа одужала.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 7 серпня у світі зафіксовано понад 19,2 млн випадків коронавірусу COVID-19.

Фото: PAP/Grzegorz Momot