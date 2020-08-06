Ізраїль поновлює міжнародне авіасполучення
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на The Times of Israel.
Як зазначається, в офісі прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу підтвердили, що міністру транспорту, міністру закордонних справ та Раді національної безпеки було доручено сформувати план поновлення авіарейсів до 16 серпня.
Крім того, для підприємств та компаній будуть зняті "обмеження вихідного дня".
В офісі Нетаньягу також заявляють, що до 1 вересня уряд почне впроваджувати кольорове позначення територій відповідно до показників зараження коронавірусом населення.
Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometer, у світі зареєстровано 19 008 420 випадків зараження коронавірусом, зокрема 711 906 летальних, одужало 12 195 313 осіб.
В Ізраїлі зареєстрували 78 514 хворих на COVID-19, з них 569 осіб померли, 53 362 людини одужали.