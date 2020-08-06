У Єгипті розбився легкомоторний літак, є загиблі
Укрінформ
Унаслідок авіатрощі невеликого літака в аеропорту туристичного міста Ель-Гуна, що на заході Єгипту, загинули двоє чоловіків.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Egypt Independent.
За даними Управління цивільної оборони Єгипту, авіакатастрофа сталася у четвер вранці, коли літак здійснював посадку в аеропорту міста Ель-Гуна.
Унаслідок авіатрощі двоє чоловіків, 61 і 39 років, загинули від отриманих поранень.
Зазначається, що літак належить приватній компанії Air Man, а двоє пілотів здійснювали рекреаційний політ над курортним містом.
Як повідомляв Укрінформ, у вівторок невеликий літак розбився в графстві Східний Сассекс, що на півдні Англії.