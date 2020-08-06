У Британії 50 мільйонів закуплених для медиків масок виявилися бракованими

Британський уряд вирішив, що 50 мільйонів медичних масок, закуплених державою ще в квітні для працівників національної системи охорони здоров’я, не будуть використовуватися з міркувань безпеки.

Про це передаєУкрінформ з посиланням на BBC.

В уряді Великої Британії заявили, що ці маски, які закріплюються вушними петлями, а не головними, можуть недостатньо щільно прилягати до обличчя, а відтак - недостатньо захищати від зараження.

Ця партія масок була закуплена для британських медиків у фірми-постачальника Ayanda Capital у рамках контракту вартістю 252 мільйони фунтів стерлінгів.

Сам постачальник наголошує, що маски відповідають вимогам, які поставив уряд.

Варто нагадати, що навесні, в перші тижні пандемії COVID-19, британський національний медичний сервіс відчував серйозних дефіцит засобів персонального захисту.

Наразі ж уряд наголосив, що мусить швидко знайти нового постачальника, чия продукція повністю відповідатиме усім безпековим стандартам.

Станом на 6 серпня у Великій Британії загалом підтверджено 307 тисяч випадків коронавірусу. Наразі по всій країні карантинні обмеження вже суттєво послаблені.

За даними Worldometer, у світі зареєстровано 19 008 420 випадків зараження коронавірусом, зокрема 711 906 летальних, одужало 12 195 313 осіб.

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