"Навіть не знаємо, хто": Лукашенко вважає, що проти Білорусі ведуть гібридну війну

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що зараз проти республіки йде гібридна війна, причому з різних сторін.

Про це він заявив на нараді щодо гарантування безпеки виборчої кампанії, повідомляє Укрінформ з посиланням на агентство БЕЛТА .

"Чесно зізнаюся, і, напевно, ви мені нічого нового не скажете: Ми не знаємо, на що вони (провокатори - ред.) здатні. Ми навіть не знаємо, хто вони. Або це американці з натовцями, або з України нас хтось підтискає, або нас східні брати так сильно "люблять" - ми навіть не знаємо. Йде гібридна війна проти Білорусі, і ми повинні чекати капостей з будь-якого боку. Що ми, до речі, і робимо", - заявив Лукашенко.

За його словами, у Білорусії вже затримано чимало людей, які "ставили перед собою мету дестабілізувати обстановку в країні". При цьому він уточнив, що мова не тільки про членів ПГК "Вагнера".

"Відомі імена, прізвища, адреси, паролі, явки. До чудес іноді доходить. ЗМІ насторожують нас, що нас тут хочуть захопити американці, натовці. Деяких людей затримали з американськими паспортами, одружених з американками, які працюють в Держдепі. Але з багнетами їх захищають російські керівники", - говорить президент Білорусі.

За його словами, в цій ситуації все вирішують гроші; приналежність до тієї чи іншої країни або партії не має значення.

Про те, що Білорусь фактично втягнута у гібридні конфлікти, Лукашенко заявив у посланні народу і парламенту 4 серпня.

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Як повідомлялося, 29 липня в Білорусі було затримано 33 бойовиків російської приватної військової компанії Вагнера. За інформацією державних ЗМІ Білорусі, вони прибули в країну в ніч на 25 липня "для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії".

Слідчий комітет Білорусі підозрює затриманих у підготовці масових заворушень напередодні президентських виборів.

Всі затримані мають російські паспорти. Деякі з них - вихідці з України, з Донецької та Луганської областей.

Центр "Миротворець" раніше реєстрував більшість із затриманих у Білорусі як учасників незаконних збройних формувань, що діють на Донбасі.

Вибори президента Білорусі заплановані на 9 серпня.