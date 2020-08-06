"Навіть не знаємо, хто": Лукашенко вважає, що проти Білорусі ведуть гібридну війну

Укрінформ
Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що зараз проти республіки йде гібридна війна, причому з різних сторін.

Про це він заявив на нараді щодо гарантування безпеки виборчої кампанії, повідомляє Укрінформ з посиланням на агентство БЕЛТА.

"Чесно зізнаюся, і, напевно, ви мені нічого нового не скажете: Ми не знаємо, на що вони (провокатори - ред.) здатні. Ми навіть не знаємо, хто вони. Або це американці з натовцями, або з України нас хтось підтискає, або нас східні брати так сильно "люблять" - ми навіть не знаємо. Йде гібридна війна проти Білорусі, і ми повинні чекати капостей з будь-якого боку. Що ми, до речі, і робимо", - заявив Лукашенко.

За його словами, у Білорусії вже затримано чимало людей, які "ставили перед собою мету дестабілізувати обстановку в країні". При цьому він уточнив, що мова не тільки про членів ПГК "Вагнера".

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"Відомі імена, прізвища, адреси, паролі, явки. До чудес іноді доходить. ЗМІ насторожують нас, що нас тут хочуть захопити американці, натовці. Деяких людей затримали з американськими паспортами, одружених з американками, які працюють в Держдепі. Але з багнетами їх захищають російські керівники", - говорить президент Білорусі.

За його словами, в цій ситуації все вирішують гроші; приналежність до тієї чи іншої країни або партії не має значення.

Про те, що Білорусь фактично втягнута у гібридні конфлікти, Лукашенко заявив у посланні народу і парламенту 4 серпня.

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Як повідомлялося, 29 липня в Білорусі було затримано 33 бойовиків російської приватної військової компанії Вагнера. За інформацією державних ЗМІ Білорусі, вони прибули в країну в ніч на 25 липня "для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії".

Слідчий комітет Білорусі підозрює затриманих у підготовці масових заворушень напередодні президентських виборів.

Всі затримані мають російські паспорти. Деякі з них - вихідці з України, з Донецької та Луганської областей.

Центр "Миротворець" раніше реєстрував більшість із затриманих у Білорусі як учасників незаконних збройних формувань, що діють на Донбасі.

Вибори президента Білорусі заплановані на 9 серпня.

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