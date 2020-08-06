У Парижі погасили вогні Ейфелевої вежі в пам'ять про жертви у Бейруті

Ейфелева вежа згасла опівночі у пам'ять про жертви вибухів у ліванській столиці Бейруті.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на офіційну сторінку пам'ятки Франції у Твиттер.

За словами мера Парижа Анн Ідальго, влада французької столиці відправлять Лівану екстрену фінансову допомогу в розмірі 100 тисяч євро, пише RFI.

🇫🇷 Par solidarité envers la population de #Beyrouth et du #Liban, je m'éteindrai ce soir à minuit 🙏🇱🇧



🇬🇧 To show solidarity to the people of #Beirut and #Lebanon, I will turn off my lights at midnight 🙏🇱🇧 pic.twitter.com/6WSIQA8UiJ — La tour Eiffel (@LaTourEiffel) August 5, 2020

У свою чергу глава столичного регіону Іль-де-Франс Валері Пекрес оголосила про екстрену допомогу в 300 тисяч євро ліванському Червоному Хресту для відновлення двох станцій переливання крові в Бейруті. Пекрес оголосила про початок збору коштів на реконструкцію держустанов і житлових будинків ліванської столиці. В роботі фонду будуть задіяні французькі депутати і гуманітарна асоціація ACTED.

У середу три літаки з гуманітарною допомогою і медиками вирушили з Франції до Лівану.

6 серпня до Бейруту прибуде президент Франції Емманюель Макрон.

Крім цього, будівля мерії Тель-Авіва в середу ввечері підсвітили в кольори прапора Лівану в знак солідарності з постраждалими від вибухів у Бейруті.

"Людяність - це важливіше за будь-який конфлікт, і наші серця сьогодні - разом з нашими ліванськими сусідами після цієї катастрофи", - написав написав мер міста Рон Хульдаі в Твіттері.

Внаслідок руйнувань понад 300 тисяч жителів Бейрута змушені залишити свої будинки.