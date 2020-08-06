У Парижі погасили вогні Ейфелевої вежі в пам'ять про жертви у Бейруті
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Укрінформ
Ейфелева вежа згасла опівночі у пам'ять про жертви вибухів у ліванській столиці Бейруті.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на офіційну сторінку пам'ятки Франції у Твиттер.
За словами мера Парижа Анн Ідальго, влада французької столиці відправлять Лівану екстрену фінансову допомогу в розмірі 100 тисяч євро, пише RFI.
🇫🇷 Par solidarité envers la population de #Beyrouth et du #Liban, je m'éteindrai ce soir à minuit 🙏🇱🇧— La tour Eiffel (@LaTourEiffel) August 5, 2020
🇬🇧 To show solidarity to the people of #Beirut and #Lebanon, I will turn off my lights at midnight 🙏🇱🇧 pic.twitter.com/6WSIQA8UiJ
У свою чергу глава столичного регіону Іль-де-Франс Валері Пекрес оголосила про екстрену допомогу в 300 тисяч євро ліванському Червоному Хресту для відновлення двох станцій переливання крові в Бейруті. Пекрес оголосила про початок збору коштів на реконструкцію держустанов і житлових будинків ліванської столиці. В роботі фонду будуть задіяні французькі депутати і гуманітарна асоціація ACTED.
У середу три літаки з гуманітарною допомогою і медиками вирушили з Франції до Лівану.
6 серпня до Бейруту прибуде президент Франції Емманюель Макрон.
Крім цього, будівля мерії Тель-Авіва в середу ввечері підсвітили в кольори прапора Лівану в знак солідарності з постраждалими від вибухів у Бейруті.
"Людяність - це важливіше за будь-який конфлікт, і наші серця сьогодні - разом з нашими ліванськими сусідами після цієї катастрофи", - написав написав мер міста Рон Хульдаі в Твіттері.
Як повідомляв Укрінформ, увечері 4 серпня в результаті потужних вибухів в порту Бейрута загинули 135 осіб, ще близько 5 тис. Отримали поранення. Крім того, рятувальники розшукують ще понад сто осіб, які пропали безвісти. За попередньою інформацією, вибухнули 2750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки.
Внаслідок руйнувань понад 300 тисяч жителів Бейрута змушені залишити свої будинки.