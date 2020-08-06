Німці почали отримувати рахунки за евакуацію із закордону

Міністерство закордонних справ ФРН узялося повертати гроші, витрачені на евакуацію громадян навесні цього року у звязку з пандемією коронавірусу.

Як повідомляє Укрінформ, цю інформацію журналістам підтвердили в дипломатичному відомстві ФРН.

Загалом планується розіслати 67 тисяч таких рахунків за евакуацію, близько 3 тисяч з них уже спрямовано адресатам.

Як повідомлялося, до кінця квітня Німеччина повернула з різних країн майже 240 тисяч своїх громадян спеціально організованими рейсами. Тільки МЗС зафрахтувало для цього 260 літаків, що обійшлося у 94 мільйони євро.

За даними видання Welt, вартість повернення з Канарських островів становить близько 200 євро, з Карибського басейну та південної Африки - 500, з Австралії та Нової Зеландії - 1000 євро. Тільки з останньої країни на батьківщину достроково повернулися 10 тисяч німецьких відпочивальників.

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас заявив, що повторення таких кампаній більше не буде, тож громадяни, вирушаючи на відпочинок, мають виходити з того, що діставатися додому муситимуть самі.