В Австралії через коронавірус закрили внутрішні кордони

Австралійський штат Квінсленд додатково закриває кордони із Новим Південним Уельсом та Австралійською столичною територією для протидії поширенню коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Так, Квінсленд, який уже перекрив кордон із Вікторією, тепер зробив те саме щодо Австралійської столичної території та Нового Південного Уельсу.

Причина нових закриттів внутрішніх кордонів – спалах нових заражень COVID-19 у південно-східних штатах країни.

Так, у штаті Вікторія за останню добу виявлено рекордних 725 нових випадків коронавірусу.

Хоча австралійська влада не планує поновлювати повноцінний карантин, вона закликала населення знову носити захисні маски.

Загалом з початку пандемії в Австралії підтверджено 19,5 тис. випадків коронавірусу, включаючи 232 летальних. Тож ситуація в країні виглядає значно ліпше, ніж в багатьох інших державах світу. Це пов’язано з вдалим та вчасним реагуванням влади на загрозу пандемії ще на досить ранньому етапі.

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